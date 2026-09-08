GITEX Ai Türkiye'de yapay zeka altyapı yatırımları gündemin odağında

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki kapasitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımları, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek GITEX Ai Türkiye'de sektörün önde gelen teknoloji şirketleri ve uzmanları tarafından ele alınacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenecek etkinlikte yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Dünya genelindeki GITEX etkinliklerinin organizasyonunu Dubai Dünya Ticaret Merkezi ile Informa'nın ortak girişimi inD üstlenirken etkinlik, Trendyol, Andevos ve Halkbank gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının yanı sıra Antalya Teknokent, İTÜ ARI Teknokent ve Giresun Teknopark'ın da aralarında bulunduğu teknoparkları bir araya getirecek.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak teknoloji ve yapay zeka etkinliği GITEX Ai Türkiye, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlikte 350'nin üzerinde şirket ve girişim ürün ve çözümlerini sergileyecek. Yatırımcılar, politika yapıcılar, uzman konuşmacılar ve teknoloji yöneticileri de etkinlikte bir araya gelecek.

Katılımcılar arasında altyapı, bulut ve bilgi işlem teknolojilerine yön veren Google Cloud, HPE & NVIDIA, AWS, Schneider Electric, Huawei, ASUS, Dell Technologies, SAP ve TrendAI gibi küresel teknoloji şirketleri yer alıyor. Etkinliğin Veri Merkezi ve Akıllı Altyapı bölümü, Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini hayata geçirmek ve bu teknolojinin yaygın kullanımını sağlamak için ihtiyaç duyduğu güvenli, ihtiyaca göre büyüyebilen ve kesintilere karşı dayanıklı altyapıların nasıl kurulabileceğine odaklanacak.

Türkiye, yapay zekayı kurumların iş süreçlerinde yaygınlaştırmak amacıyla veri merkezlerine, bulut platformlarına, yüksek performanslı bilgi işleme ve akıllı altyapılara yönelik yatırımlarına hız verirken yapay zekada yeni bir dönemin önünü açacak bu altyapı yatırımları, düzenlenecek GITEX Ai Türkiye'de gündemin odağında olacak.

Altyapı yatırımları, konferans programının da temel gündem maddelerinden biri olacak.

İlk gün düzenlenecek "1 GW'a Geri Sayım: Türkiye'nin Yapay Zekada Önümüzdeki On Yılını Şekillendirecek Altyapı Yatırımları" başlıklı oturumda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde öngörülen bilgi işlem altyapısının nasıl hayata geçirileceği ele alınacak.

Oturumda Equinix Türkiye Genel Müdürü Ersel Oymak, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Güvenli Güç ve Veri Merkezlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bihter Gönenli ve HPE EMEA ve LATAM Bölgeleri Yüksek Performanslı Bilgi İşlem ve Yapay Zeka İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Damien Declat yer alacak.

Türkiye, 2026-2030 Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı kapsamında yapay zeka altyapısı, bulut bilişim ve veri merkezleri alanlarında en az 10 milyar dolar tutarında özel sektör yatırımı yapılmasını hedefliyor. Plan doğrultusunda 2030 yılına kadar veri merkezlerinin kurulu kapasitesinin en az 1 GW'a çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA