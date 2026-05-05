Türkiye Girişimcilik Vakfı Hatay'da girişimci ve kooperatiflerle buluştu

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Google.org desteğiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde girişimciler ve kooperatif yetkilileriyle 'Geleceğin Kooperatifleri Programı'nı düzenledi. GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk, kooperatiflerin dijitalleşme ve global pazara açılma ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Hatay'da girişimciler ve kooperatif yetkilileriyle bir araya geldi.

GİRVAK yürütücülüğünde, Google.org desteğiyle merkez Antakya ilçesindeki bir otelde, kooperatif ve girişimcilerin gelişim alanları ile yerel kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği olanaklarının değerlendirildiği "Geleceğin Kooperatifleri Programı" düzenlendi.

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk, vakıf olarak 12 yıldır Türkiye genelinde gençler, kadınlar, kooperatifler ve KOBİ'lerin kalkınmasına destek olduklarını söyledi.

Bugüne kadar 400'den fazla kooperatif ve girişimciyle bir araya gelip eksik alanların belirlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Kooperatiflerin, dijitalleşmeye, desteklenmeye, ürünlerinin globale açılmasına, yeni markalar kurmasına ve daha çok kullanıcıya ulaşmasına ihtiyacı var. Biz hikayemize daha yeni başlıyoruz buna eminim. GİRVAK olarak bizim herhangi programımıza girdiyseniz vakfımız sizi sonsuza kadar desteklemeye devam eder."

GİRVAK Etki ve Programlar Yöneticisi Deniz Hale Durakbaşı sunum yaptığı programda kooperatif ve girişimci hikayeleri anlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
