Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek

Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerini desteklemek amacıyla 2 milyon TL'ye kadar katkı sunacaklarını duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon TL'ye kadar destek sunuyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-techizat ve kalıp ve hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon TL destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri; 1-31 Ekim 2025" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
