Giresunlu fındık üreticilerinin endişesi serbest piyasada oluşacak fındık fiyatı

GİRESUN Dünyanın en kaliteli yağlı fındığının üretildiği Giresun'da üreticiler açıklanan fındık fiyatlarını değerlendirdi.

Giresun kalite fındık fiyatının 84 lira, levant kalite fındık için ise 82.5 lira olarak belirlenen fiyata ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacağı duyuruldu. Giresunlu üreticiler ise serbest piyasanın açıklanan fiyatın altında oluşacağı endişesini taşıdıklarını söyledi. Giresun'da sahile yakın kesimlerde daldan fındık hasadına başlayan fındık üreticileri açıklanan fiyatı iyi bulduklarını ancak beklentilerinin altında kaldığını ifade ederek asıl endişelerinin serbest piyasada oluşacak fiyat olduğunu kaydetti.

Devletin alacağı fiyat iyi ama serbest piyasa endişesi var

Fındık hasadına başlayan üreticilerden Nihat Öztürk, "Açıklanan fındık fiyatı bugünkü serbest piyasanın üzerinde bir fiyat ama üretici yeni mahsul ürün için 100 TL'nin altında fiyat beklemiyordu. Çünkü fındık ticari bir ürün olduğu için önce bir maliyet hesabı yapılır ve üzerine refah payı konulur. Günümüz koşullarında bu maliyet hesabını yaptığımızda açıklanan fiyatla başabaş geliyor. Bu Devletin açıkladığı resmi bir rakamdır. Devlet TMO vasıtasıyla randıman farkı ve destek ödemesiyle 100 TL'yi bulacaktır belki ama serbest piyasa ise bu fiyatın altında oluşacaktır. Üreticiler serbest piyasaya mecbur bırakılırsa asıl endişe orada yaşanmaktadır" dedi.

Serbest piyasa açıklanan fiyatın altında kalacak

Tirebolu'nun Yukarıboğalı köyündeki fındık üreticilerinden Hüseyin Öztürk ise "Açıklanan fındık fiyatı destek ödemeleriyle fena değil ama bu devletin TMO aracılığı ile alacağı fiyat. Ancak gurbetçi olanlar, acil ihtiyaç sahibi olanlar, çocuğu okula gidecek olanlar mecburen serbest piyasada hemen fındığını satmak isteyecektir. Bu nedenle serbest piyasa her zaman açıklanan fiyatın altında oluşacaktır. Şuanda bizim tek endişemiz serbest piyasa koşullarının maliyetinin altında bir fiyattan oluşacak olmasıdır" dedi.