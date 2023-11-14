Giresun Limanı'nda Konteyner Taşımacılığına Başlanıyor

Giresun Limanı'nda yapılan anlaşma ile dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı yapan firmalardan MSC, Giresun Limanı'na düzenli seferler yapmaya başlayacak. Bu durum bölge ekonomisine ve istihdama olumlu katkı sağlayacak.

Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlanacağı bildirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) açıklamasına göre, Giresun Liman İşletme Müdürü Murat Solak, GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

Solak, ziyarette, 2018'de devraldıkları limanı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla modernleştirdiklerini belirtti.

Bölge ekonomisi ve istihdama katkısı her geçen gün artan limanın, yeni yapılan anlaşmayla çok daha aktif kullanıma sunulacağını aktaran Solak, şöyle devam etti:

"Giresun Limanı için dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı yapan firmalardan MSC (Mediterranean Shipping Company) ile uzun süren görüşmeler neticesinde anlaşma sağladık. MSC firması konteyner hattına bundan böyle Giresun Limanı'nı da ekleyerek düzenli seferler yapmaya başlayacak. Limanımıza ilk konteyner gemisinin bu hafta içerisinde yanaşacağını, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iş dünyamıza büyük bir mutlulukla müjdelemek isteriz."

Solak, konteyner taşımacılığının bölgede faaliyet gösteren ithalat ve ihracatçı firmaların lojistik maliyetlerini düşürerek, ticari sirkülasyonu artıracağının altını çizerek, bunun da istihdama olumlu yansıyıp bölge ekonomisi, Giresun ve ülke ihracatına katkı sağlayacağını kaydetti.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu ise Giresun Limanı'nın aktif olması dolayısıyla yüklenici firmaya teşekkür etti.

Limanın aktif ve çevreye duyarlı halde çalışmasının kendilerinin en önemli kriteri olduğunu vurgulayan Çakırmelikoğlu, "Bu kapsamda konteyner hizmeti, ihracat-ithalat sürecinin vazgeçilmez deniz yolu taşımacılığının kilit noktasıdır. Uzun zamandır takibimizde olan konteyner hattının Giresun Limanı'na dahil edilecek olması hem ilimiz, hem ülkemiz adına ciddi faydaları içinde barındırmaktadır." ifadesini kullandı.