Giresun'da Hastalıktan Ari İşletmelere Destek

Giresun'da, Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası verilen üç hayvancılık işletmesine destek sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, Bakanlığın 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası'nın önemli bir adımını oluşturan Hastalıktan Ari İşletme Sayısının Artırılması Eylem Planı doğrultusunda, hastalıktan ari işletme sayısının artırılarak sürdürülebilir, verimli ve kaliteli hayvansal üretimin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hastalıktan ari işletmelerde karantina ünitesi bulunduğunu, hayvanların kayıt altına alındığını, asgari teknik ve hijyenik şartların sağlandığını, şap, tüberküloz ve bruselloz hastalıklarını taşımayan hayvanların barındırıldığını belirten Yılmaz, bu tür işletmelerin çoğalmasının, insanlara bulaşabilen zoonoz karakterli tüberküloz ve bruselloz hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, kaliteli damızlık hayvan üretilmesi, kaliteli ve sağlıklı süt elde edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Giresun'daki üç büyükbaş hayvancılık işletmesine Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi kapsamında, Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası verildiğini dile getiren Yılmaz, bu sayının artırılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, ari işletmelere Bakanlık tarafından çeşitli teşvik ve öncelikler sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de nakdi destektir. 2024 yılı itibarıyla ari işletmelerde doğan dişi buzağılara, temel buzağı desteğine ilave olarak 4 bin lira ek destek sağlanmaktadır. Ari olmayan 20 başın altında hayvanı bulunan genç/kadın çiftçiye ait bir işletmede doğan buzağı için asgari 2 bin 700 lira nakdi destek verilirken, aynı şartlara sahip ari işletmede doğan bir buzağı için ise asgari 6 bin 700 lira nakdi destek sağlanmaktadır."

Yılmaz, hastalıktan ari işletmeler ve yeni başvuru yapacak işletmelere Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları yatırım kredileri için ilave faiz indirimi, yatırım ve işletme kredisi kullanan işletmelere yüzde 70 faiz indirimi uygulandığını belirtti.

İşletmelere altyapı modernizasyonu ve ekipman desteği de sunulduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları kapsamında hastalıktan ari işletmelere öncelik tanınmakta ve altyapı modernizasyonu ile ekipman yatırımları kapsamında süt sağım makinası, soğutma tankı gibi hibe desteği sağlanmaktadır. Damızlık hayvan ithalatı için de destek sağlanmaktadır."

Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası alan işletmeler arasında, Derya Bekdemir'in Hisargeriş köyündeki tesisi de yer alıyor.

Hastalıktan ari işletmelere sağlanan ekipman desteği sayesinde süt üretim miktarının günlük 70 litreden 120 litrenin üzerine çıktığını ifade eden Bekdemir, destekleri dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.