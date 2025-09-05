Giresun'da Fındık Fiyatları Düşük, Üreticilere Uyarılar!

Giresun'da fındık hasadının sonuna yaklaşılırken, serbest piyasada fiyatlar 265 ila 270 lira arasında alıcı buluyor.

Giresunlu fındık sanayicisi ve iş insanı Mustafa Demirci, bu yıl randımanın düşük olduğuna dikkat çekerek fiyatların randımana göre değiştiğini söyledi. Demirci, "Yaklaşık bir haftadır fındık fiyatı başladığı gibi devam ediyor. Ancak randımanına göre alıcı buluyor. Randımanı yüksekse fiyatta artıyor. Bu sezon pazara 21 randıman da geldi, 56 randıman da. 50 randıman esasına göre Giresun kalite fındığı 270 liradan, levant kalite fındığı ise 240 liradan alıyoruz. Ancak bu yıl rekolteden çok randıman beklentilerin altında kaldı" dedi.

Üreticilere emanet fındık uyarısı

Üreticilere önemli uyarılarda da bulunan Demirci, fındığın emanete bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Demirci "Geçmiş yıllarda üreticilerimiz emanete fındık bırakmaktan dolayı çok mağdur oldu. Ürünü bıraktıkları emanetçiler ya iflas etti ya da ortadan kayboldu. Fındık riskli bir ürün, herkesin yapabileceği bir iş değil. İleride fiyatlar yükselecek diye depo kiralayan, eşinden dostundan emanete fındık alanlar oluyor. Ancak fiyatlar düştüğünde zararı emanete fındık veren üretici ödüyor. Bu yüzden üreticilerimiz artık emanete fındık bırakmamalı ve geçmişteki örneklerden ders çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda fındık ihracatının durgun olduğunu da belirten Demirci, "Şuanda yurtdışına fındık ihracatı yok denecek durumda. Sadece ihtiyacını karşılayanlar var. Bunun nedeni ülkemizdeki fındık fiyatını yüksek bulan Avrupalı sanayiciler fındık ihtiyacı için alternatif ülkelere yöneldiler. Bu durum tersine döner mi bunu zaman gösterecek. Ancak geçmiş yıllardaki gibi ihracatta sezona beklendiği gibi başlayamadık "diye konuştu.