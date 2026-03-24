Haberler

Giresun'da Dal-Çık Projesi Nisan Sonunda Başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dal-Çık Projesi'nin nisan sonunda başlanmasının planlandığını duyurdu. Projenin altyapı çalışmalarının büyük önemi olduğu belirtilirken, özellikle Yenimahalle'deki tersip bendi çalışmalarıyla su baskınlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Elmas, projenin şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Liman geçişini kapsayan proje hakkında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile görüştüklerini belirtti.

Proje öncesinde yürütülen altyapı çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Elmas, özellikle Yenimahalle bölgesinde gerçekleştirilecek tersip bendi çalışmalarıyla olası su baskınları ve taşkınların önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Altyapı planlamalarında son aşamaya gelindiğini aktaran Elmas, Tabaklar Deresi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Elmas, nisan sonunda başlanması planlanan projenin şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağının altını çizdi.

Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini belirten Elmas, sürece destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Boyraz ve Karayolları Genel Müdürü Gülşen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
'Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti' iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama

"Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına net yalanlama
Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

Emektar çalışandan zehir zemberek sözler: Hepsi ekmeğini yedi
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo

Süper Lig devine tam 38 milyon Euro'luk dinamo
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu

İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi