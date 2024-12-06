Üye Girişi
Haberler
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

 Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı

 Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Test Aşamasına Geçti

Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Test Aşamasına Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Avrupa Birliği ve yerel yönetimlerin desteğiyle hayata geçirilen Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, test aşamasına geçerek tamamlanmak üzere. Proje, şehirdeki kanalizasyon sorununu çözerken aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Giresun'da uygulanan Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nde test aşamasına geçildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 9'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14'ü ise Giresun Belediyesince karşılanan ve test aşamasına geçilen 22 milyon avro bedelli proje tamamlanmak üzere.

Proje kapsamında Batlama yolu girişinde inşa edilen tesis son sistem teknolojisi ve bazı yönleriyle Türkiye'de ilk olacak. Tesis aynı zamanda elektriğini kendisi üretecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin en büyük sorunlarından birinin çözüme kavuşmak üzere olduğunu belirtti.

Tesisin şehrin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracağını ve temiz bir çevrenin oluşmasına sağlayacağını aktaran Köse, "Aynı zamanda bu tesisimizle birlikte plajımıza mavi bayrak almaya da hak kazanacağız ve bu bayrağı da plajımıza gururla asacağız. Projenin şehrimize ve bölgemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
img

Derbinin hakemi Milyoner'e katılmış
img

Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu? Al Ittihad Al Nassr CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Ittihad Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Messi Galatasaray'a mı gelecek? Ali Rıza Özderici neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Trabzonspor Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.