Giresun'da tarım ve sulama yatırımları

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 2025 yılında il genelinde gerçekleştirilen altyapı ve su yatırımlarının bilançosunu açıkladı. İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, taşkın korumadan tarımsal sulamaya kadar birçok proje hayata geçirildi.

Giresun'da su kaynaklarının verimli kullanılması ve afet risklerinin azaltılması amacıyla 2025 yılı yatırım yılı olarak kayıtlara geçti. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yapılan çalışmaların günü kurtarmaya yönelik değil, şehrin geleceğini inşa etmeye odaklı stratejik adımlar olduğunu vurguladı.

Bölgenin coğrafi yapısı gereği en önemli risk faktörlerinden biri olan sel ve taşkınlara karşı 2025 yılında kapsamlı önlemler alındı. Açıklanan verilere göre; dere yataklarını kontrol altına almak ve taşkın riskini azaltmak amacıyla yıl boyunca toplam 14 bin 100 metre taşkın kontrol tesisi inşa edildi. Bu çalışmalar kapsamında 58 bin 926 metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca rüsubat kontrolünü sağlamak için dere yataklarına 12 adet tersip bendi yapılırken, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 58 adet araç ve yaya köprüsü ile dere geçiş yapısı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yatırımların bir diğer önemli ayağını ise içme suyu projeleri oluşturdu. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı suya erişimini güvence altına almak için 337 bin 650 metre içme suyu boru hattı döşendi. Su depolama kapasitesini artırmak amacıyla ise 39 adet polietilen su deposu inşa edildi.

Giresun'un tarımsal potansiyelini artırmak amacıyla sulama altyapısına da önemli yatırımlar yapıldı. 2025 yılında şehre 1 baraj, 1 gölet ve 1 sulama tesisi kazandırıldı. Çiftçilerin üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlamak hedefiyle 8 bin 420 metre sulama hattı çekilirken, 20 adet sulama sanat yapısı tamamlandı.

Vali Serdengeçti, suyun her damlasını planlayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Serdengeçti, "Yapılan bu yatırımlar sadece bugünü değil, Giresun'un geleceğini şekillendirmektedir. Hem vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayan taşkın koruma projelerimizle hem de toprağımıza bereket katan sulama tesislerimizle şehrimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN