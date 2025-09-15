Haberler

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Toplantısı Yapıldı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alındı, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik önlemler değerlendirildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

Önceki komite ve alt komite toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın görüşüldüğü toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alınarak ürün bazında arz ve talep dengesi değerlendirildi.

Toplantıda, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirlerle stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edilirken kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırıldı.

Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra Türkiye'deki iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileriyle 2026 yılına ilişkin risklerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
