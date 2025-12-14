Gıda perakendecileri 2026'da dijitalleşme ve verimliliğe odaklanacak

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 2026'da verimlilik ve dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Özpamukçu, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda perakendesinde 2025'in önemli bir dönüşüm ve gelişim yılı olduğunu belirtti.

9 ayda cirolarda yüzde 41'lik büyümenin olduğunu, mağaza açılışlarında yatırımların devam ettiğini dile getiren Özpamukçu, "Mağaza açılış hızı yavaşlıyor ama bu daralmayı yaşadığımız dönemlerde dahi gıda perakendesinin yatırımlarına devam ediyor olması, son derece önemli. Yüzde 5'ler mertebesinde bir mağaza açılış artışı oldu." diye konuştu.

Özpamukçu, Türkiye'de organize perakendenin 1,5 trilyon liralık ciroya sahip olduğunu, toplam perakende hacminin ise 3,5 trilyon lira seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Sektörde Kovid-19 salgını sonrası yetkin personele ulaşmanın daha da zorlaştığına dikkati çeken Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Perakendede önemli bir dönüşüm oranı var çünkü gerçekten saatlerinizi alan, fiziken çalışmanızı gerektiren ve meşakkatli de bir iş. Bu noktada personel devri, perakende için yüksek oranlarda. Eskiden beri de böyle. Personel devrini azaltıcı önlemleri firmalarımız almaya çalışıyor. Şirketlerimiz, eğitim kısmına, insan kaynağına önemli yatırımlar yapıyorlar ama birkaç yıldır personel bulmanın artık zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Burada çare, yine perakendenin kariyer yapma olanaklarını iyi anlatabilmekten geçiyor. Esnek çalışma sistemleri de biraz daha güçlenmeli."

Özpamukçu, güvenilir ürünlere ulaşmanın önemine dikkati çekerek, bunun da tedarik zincirinin şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir olmasından geçtiğini anlattı.

Türkiye'nin tarımda önemli bir üretici olduğunu söyleyen Özpamukçu, "Üretim gücümüz, dünyada sayılır seviyede. Havza bazında doğru ürün planlaması ve bunun teşvik edilmesi önemli. Arzı planlamamız lazım. Tarım, net ihracatçı olduğumuz alandır. Hem ihracat edeceğimiz hem toplumumuza kaliteli ürünü sunacağımız bir arz modelini planlamayla beraber oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyada önemli bir üretici"

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu, 2026'ya dair hedef ve beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli konumuz, verimlilik ve dijitalleşme. Buralara yatırım yapmaya devam edeceğiz. En önemli diğer konumuz da yerli üretim ekosistemini güçlendirmek. Çiftçi yaş ortalamasının 59'a geldiği ortamda bizim mutlaka burada bir ekonomik kazanım elde eden üreticiyi oluşturmamız gerekiyor. Gıda israfını ortadan kaldıracak veya en azından gelişmiş ülkelerin mertebesine getirecek olan şey şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir tedarik zinciri modeli. Üreticimizi üretim ve verimliliğe odaklı teşvik sistemiyle geliştirmemiz gerekiyor.

Türkiye, dünyada önemli bir üretici, bunun sürdürülebilir olması için adımlar atmamız gerekiyor. Bütün piyasanın ekonomide enflasyonu indirmekle ilgili planlar sebebiyle kredilere ulaşmak noktasında firmalarımız açısından, üreticilerimiz açısından kolay bir yıl geçirmedik. Umalım 2026'da bir an evvel bu ekonomik program sonuçlarını versin ve yatırım ortamı daha güçlensin çünkü Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli var."

Özpamukçu, GPD olarak farklı illerde üreticilerle buluştuklarını dile getirerek, "Kooperatiflerimizle, birliklerimizle, ticaret odalarımızın, belediye başkanlarımızın desteğiyle buluşmalar düzenliyoruz. Küçük bir fuar alanı yapıyorlar, ürünlerini anlatıyorlar. Bizden de satın alma ekiplerimiz katılıyor. Böylece işbirliği imkanları yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.