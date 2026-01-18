Haberler

Gıda işletmelerine katkı maddelerine ilişkin yeni spesifikasyonlara uyum süreci

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda katkı maddeleri için uyum sürecini 1 Mart'a kadar uzatırken, önceki tarihlerde piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü sonuna kadar satışta kalabileceğini duyurdu.

Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanınırken bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilmesine imkan sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda gıda işletmelerine geçiş süreci tanındı.

Buna göre gıda işletmecileri, 1 Mart 2026'ya kadar yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü kılındı. Gıda işletmecileri, yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan hükümlere uygun faaliyette bulunacak.

Gıda işletmecilerince 1 Mart 2026'dan önce piyasaya arz edilen ürünler ve bunları içeren gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Ayrıca, spesifikasyonları belirtilen gıda katkı maddeleri ile ilgili listelerde de değişiklik yapıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

