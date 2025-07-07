Gıda Denetimlerinde Artış: 104 Bin İşletme Denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, haziran ayında 104 bin gıda işletmesinin denetlendiğini ve 154 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında, haziran ayında gıda işletmelerinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Buna göre; haziranda 104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldı ve 1989 idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde toplam 154 milyon 672 bin 955 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 28 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Müdürlüğün paylaştığı infografiğe göre; gıda işletmelerine yönelik denetimler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı. 2025 Ocak-Haziran dönemindeki denetimlerde, geçen yıla göre yüzde 3,6 artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde idari yaptırım oranı yüzde 27,7 artarken; suç duyurusu oranı yüzde 6,8 azaldı.