Haberler

GİB, Beyanname Vermeyen Mükelleflere Cezalı İşlem Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelir İdaresi Başkanlığı, kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı gelirine beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellefi vergi dairelerine bildirdi. 2024 beyan döneminde rekor sayıda mükellef beyanname verirken, kayıt dışı ekonominin önlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı gelirine ilişkin beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellefi, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine iletti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, GİB, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başkanlık, beyan dönemi öncesinde bu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermeleri için yoğun bilgilendirme çalışması yürüttü. Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan beyan döneminde rekor sayıdaki 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Böylece, 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi, 473 bin mükellef de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak ilk defa beyanname doldurdu.

Bu dönemde, süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de pişmanlıkla beyanname verme imkanı tanındı ve SMS ile hatırlatma yapıldı. Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi.

Beyanname vermeyenler vergi dairelerine bildirildi

Tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi.

İlk aşamada, beyana tabi kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi.

Beyanname vermesi gereken mükellefler söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi'nden ya da Dijital Vergi Dairesi'ndeki "mali bilgilerim" menüsünden ulaşabiliyorlar, beyannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda vererek vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.

"Teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.