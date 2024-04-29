Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor! Türkiye'ye odaklanacak

Hızlı teslimat hizmeti veren Getir, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını açıkladı. Şirket, Türkiye'ye odaklanacağını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için bu hamleyi yaptığını ifade etti.

ŞİRKETİN ANA HEDEFİ TÜRKİYE OLACAK

Getir'den yapılan açıklamaya göre, Getir ; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

FİNANSMANINI, KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN KULLANACAK

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak. Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için de teşekkür etti.