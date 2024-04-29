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Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor! Türkiye'ye odaklanacak

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Getir, Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını duyurdu.

Hızlı teslimat hizmeti veren Getir, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD pazarından çıkacağını açıkladı. Şirket, Türkiye'ye odaklanacağını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için bu hamleyi yaptığını ifade etti.

ŞİRKETİN ANA HEDEFİ TÜRKİYE OLACAK

Getir'den yapılan açıklamaya göre, Getir ; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararı aldı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek. Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor! Türkiye'ye odaklanacak

FİNANSMANINI, KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN KULLANACAK

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared'den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak. Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için de teşekkür etti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Türkiye Getir Teknoloji İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Ahmet AKGÜL:

bizi sömürecekler yani

14
1
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Mehmet Taşgın:

Ne çabuk yeni gittiydi daha

7
1
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bekir yapici:

bu sirket sadece almanyanin bir iki büyük sehrinde var ufak sehirlerde beldelerde zaten bir hizmet vermiyor, ayrica zaten almanyanin köylerinde bile almanlarin genelde tercihi olan döner pizza makarna ve cin vietnam yiyecekleri yapan büfe benzeri yerlerin eve siparis servisleri var.

7
0
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Mehmet ali Bozkurt:

burda millet bitik gelmeyin

1
0
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