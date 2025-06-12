Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi

İran ve ABD arasında yükselen tansiyon altına yaradı. Ortadoğu'daki gerginliğin yeniden tırmanabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda paniğe yol açtı. Güvenli liman olarak görülen altına yönelen yatırımcılar, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

GERİLİM İHTİMALİ ALTIN FİYATLARINI UÇURDU

Söz konusu açıklamanın ardından Orta Doğu'da yeni bir kriz yaşanabileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Ons altın, jeopolitik kriz beklentilerinin ardından 3377 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini test etti. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye'de altının gram fiyatı da güne yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,6'lık yükselişle 4 bin 285 lira seviyesinde seyrediyor.

ALTIN DİRENÇ NOKTASINI TEST EDİYOR

Analistler, 3372 dolar direncini test etmekte olan ons altının buranın üzerinde tutunması halinde yukarı hareketin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edeceğini tahmin ediyorlar. Direncin geçilememesi halinde yaşanacak bir düzeltmede destek fiyatlarının 3353 ve 3331 dolar olması tahmin ediliyor.

Türkiye'de ise altın fiyatları şu seviyelere yükseldi: