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Gercüş'te fıstık aşılama mesaisi başladı

Gercüş'te fıstık aşılama mesaisi başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınmasıyla fıstık üreticileri, kaliteli ve yüksek verim için aşılama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı. Üreticiler, doğru zamanlama ve ustalığın verimi doğrudan etkilediğini belirtiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Antep ve Siirt fıstığında aşılama sezonu açıldı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte üreticiler, sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerinin yolunu tuttu.

Gercüş ilçesine bağlı köylerde fıstık üreticileri, kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmek amacıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren çiftçiler, yabani fıstık ağaçlarını Antep ve Siirt fıstığına dönüştürmek ya da mevcut fıstık ağaçlarının verimini artırmak için aşı bıçaklarını ellerine aldı.

"Zamanlama verim için çok önemli"

Bahçesinde aşılama çalışmalarına başlayan üreticilerden Yusuf Kavak, fıstık aşılamasında zamanlamanın ve işçiliğin kritik rol oynadığını belirtti. Kavak, "Fıstık aşısı sabır ve ustalık gerektiren bir iş. Doğru zamanda doğru aşıyı yapmak, gelecekteki ürünün kalitesini doğrudan etkiliyor. Sıcaklar bastırmadan, sabahın erken saatlerinde işe koyuluyoruz ki aşının tutma oranı yüksek olsun. Bu sene de umutla işimize başladık, inşallah emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

Fıstık üreticileri ise fıstık aşısının inceliklerine değinerek, "Gercüş toprağı ve iklimi fıstık yetiştiriciliğine oldukça uygun. Ancak ağaçlardan tam verim alabilmek için aşılama şart. Biz de bugün bahçemizde aşılama çalışmalarını başlattık. Göz aşısı yöntemini kullanarak en kaliteli fıstık çeşitlerini ağaçlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız hem kaliteyi artırmak hem de yüksek rekolte elde etmek" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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