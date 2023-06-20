General Mills, Çin'de Dondurma İşini Büyütmek İçin Yatırım Yapacak

Küresel gıda devi General Mills, Çin pazarının önemi ve stratejik konumu nedeniyle bu ülkede dondurma işini büyütmek için önemli fırsatlar olduğunu belirtti. General Mills Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı Peter Everett'e göre şirket, Çin pazarına yatırım yapmaya ve yeni ürünler getirmeye devam edecek.

Küresel gıda devi General Mills, Çin pazarının önemi ve stratejik konumu nedeniyle bu ülkede dondurma işini büyütmek için önemli fırsatlar olduğunu belirtti.

General Mills Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı Peter Everett'e göre şirket, Çin pazarına yatırım yapmaya ve yeni ürünler getirmeye devam edecek.

SES (İngilizce): PETER EVERETT, General Mills Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı

"Çin'de dondurma işimizi büyütmek için önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz. Geçen yıl pandemi dinamikleri nedeniyle çok zorlu bir ortamda pazarda büyüme gösterdik. Şimdi ise pandemiden çıkıyoruz ve işimizin büyümesi anlamında gerçek bir patlama yaşıyoruz. Çinli tüketiciler özellikle kalite ve yenilik talep ediyor, bu nedenle markamızın ve faaliyetlerimizin Çin'deki tüketicilerin arayışına çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yatırım yapmaya, pazara yeni ürünler sunmaya ve tüketicileri memnun etmenin yeni yollarını aramaya devam ediyoruz. Çin'deki tüketiciler son birkaç yılda dijital faaliyetlerini çok daha artırdı. Dolayısıyla Çin genelindeki tüketicilerle dijital etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmak, hedeflerimizin bir parçasını oluşturuyor."

Haagen-Dazs ürünleriyle tanınan General Mills'in Çin'deki merkezi Shanghai'da bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)