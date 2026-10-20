Genel Müdür Vekili Özdemir, yıl sonunda 22-25 binlik traktör pazarı bekliyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerli traktör üretimi gerçekleştiren bir traktör firmasının Genel Müdür Vekili İrfan Özdemir, yıl sonunda ise 22 bin ila 25 bin bandında bir traktör pazarı beklediklerini söyledi.

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, son gününde de çiftçilerden ilgi gördü. Özellikle yeni nesil traktörleri, makine ve ekipmanları inceleme fırsatı bulan çiftçiler, bütçelerine göre alım yaptı ya da yenilemeyi ileriye yönelik planlarına aldı.

Fuarda traktör pazarına ilişkin açıklama yapan Özdemir, pazarda ilk 8 ayda yaşanan daralma ve yıl sonu beklentilerine ilişkin verileri paylaştı.

Yılın 8 ayında pazarda yaklaşık yüzde 45'lik bir daralma yaşandığına dikkati çeken Özdemir, yıl sonunda 22 bin ila 25 bin bandında bir pazar beklediklerini söyledi.

"Girdi maliyetlerindeki artış çiftçinin karlılığını düşürdü"

Pazardaki daralmanın temel nedenlerini açıklayan Özdemir, verimlilik açısından iyi bir yıl yaşanmasına rağmen yüksek girdi maliyetlerinin ve finansman zorluklarının üreticiyi etkilediğini vurguladı.

Sektördeki mevcut tabloyu değerlendiren Özdemir, "Bu yıl genel olarak yağışların iyi olduğu, rekoltenin yüksek olduğu bir yıl yaşıyoruz. Ancak girdi maliyetleri başta mazot olmak üzere yüzde 40 ila 80 arasında arttı. Yüksek finansman maliyetleri ve krediye ulaşım zorluğu traktör pazarını olumsuz etkiledi." dedi.

"Dünya gıda talebi 2050'ye kadar yüzde 70'in üzerinde artacak"

Türkiye'deki traktör parkının yarısından fazlasının 24 yaşın üzerinde olduğuna işaret eden Özdemir, küresel gıda arzı ve teknoloji kullanımının önemine değindi.

Dünyada açlık sınırı ve artan nüfus faktörlerine dikkati çeken Özdemir, "Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı aşması ve gıda talebinin yüzde 70'in üzerinde artması bekleniyor. Tarım arazileri azalırken bu talebi karşılamanın tek yolu birim alandan alınan verimliliği artırmaktır. Verimlilik ise modern teknolojiye sahip, mazot tüketimi az ve yüksek performanslı traktör ve ekipman kullanımıyla mümkündür. Traktör, doğrudan gıda üretimini sağlayan temel makinedir. Çiftçimizin üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliğini artırmak için mekanizasyonun gençleşmesi şarttır." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı