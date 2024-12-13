Gençlerin Kalp Sağlığıne Dikkat Çekiliyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, ani ölüm vakalarının önüne geçmek için gençlerin ve yüksek eforlu spor yapan bireylerin kalp sağlığına daha fazla özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde, özellikle halı saha maçları gibi yüksek efor gerektiren sporları yapan gençlerin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde haber duyuluyor. Bu genç ölümlerinin arkasında, kalpteki ritim bozuklukları ve doğuştan gelen damar anomalileri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Faruk Hökenek, halı saha maçlarında ve futbol oyunlarında gençlerin aniden düşerek hayatını kaybetmesinin, kalpte yaşanan çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklandığına değindi.

Yüksek efor sırasında kalbin kasıldığını ve bu durumun, koroner arterlere baskı yaparak öldürücü ritim bozuklukları ya da kalp krizine neden olabildiğini kaydeden Hökenek, koroner arterlerin kasın içinden geçmesinin de ani ölüm riskini artıran faktörler arasında yer aldığını bildirdi.

Genç ve orta yaşlarda yaşanan ani ölümlerin önemli bir sebebinin, maling sağ koroner arter sendromu olduğunu aktaran Hökenek, "Bu sendrom, kalbin sağ tarafını besleyen koroner arterlerin normal yeri yerine sol taraftan çıkmasıyla ve aort ile pulmoner arter arasından geçmesiyle olur. Efor sırasında bu iki ana damar şişer ve koroner arterin üzerine baskı yapar. Bu durum, kalbe kan gitmemesine yol açarak ani ölümle sonuçlanabilir. Maling sağ koroner arter sendromu hastalarının yüzde 25 ila 40'ı, efor sonrası ani ölümle karşılaşabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin yanı sıra orta yaştaki bireylerde de hiçbir şikayet olmamasına rağmen maling sağ koroner arter sendromunun tespit edilebileceğini kaydeden Hökenek, "44 yaşındaki bir erkek hastamda, yalnızca uzun yürüyüşlerde göğüs ağrısı şikayeti bulunuyordu. Yapılan tomografi anjiyosunda, maling sağ koroner arter sendromu tespit edilerek, hastaya başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Hastaların semptomları olmayabiliyor, ancak anjiyo ile bu durum tespit edilebilir." ifadelerini kullandı.

Hökenek, yüksek eforlu spor yapan herkesin, yaşı ne olursa olsun kalp tetkiklerini yaptırması gerektiğini, ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan bireylerin de 30 yaşından sonra düzenli kardiyolojik kontroller yaptırmasının önemli olduğunu vurguladı.