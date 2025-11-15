Haberler

İŞKUR Gençlik Programı'na Yoğun İlgi

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı'na 483 bin 331 genç başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Şubat ayında açıklanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üniversitede okuyan gençlerin isteği üzerine kontenjan 150 bine yükseltilmişti. İŞKUR Gençlik Programı'na bugün itibarıyla ise 483 bin 331 genç başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gençliğin lideri Cumhurbaşkanımız, üniversite okuyan evlatlarımızın isteğiyle kontenjanımızı 150 bine yükseltmişti. Bugün itibarıyla 483 bin 331 başvuru aldık. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın sahibi gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Haberler.com
