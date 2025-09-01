Gençler Sigorta Zirvesi'nde Geleceği Şekillendirecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, Birlik tarafından düzenlenecek 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde gençlerin varlığının önemine dikkati çekerek, "Hedefimiz, gençleri sadece izleyici değil, geleceğin şekillendiricisi olarak bu yolculuğa dahil etmektir." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSB ev sahipliğinde 29-30 Eylül'de gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde bu yılın ana teması olan dijitalleşme ve yapay zekanın sigorta sektörüne etkileri küresel ölçekte ve Türkiye özelinde derinlemesine ele alınacak.

Insurance Europe, EBRD, S&P Global Ratings, PensionsEurope, Swiss Re ve AXA gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarının temsilcileri, Zirve'de sektörün geleceğine ışık tutacak.

"Gençler bilgi edinirken geleceğin sigorta ekosistemini kuracak"

TSB, bu yıl ilk kez öğrencilere özel kontenjan ayırarak gençlerin Zirve'ye ücretsiz katılımını sağladı. Genç sigortacı adayları için bu Zirve, yapay zeka ve dijitalleşmenin sektördeki dönüşümünü yakından takip etme, küresel uzmanlarla tanışarak uluslararası ağ kurma ve sigortacılığın geleceğine dair vizyon kazanma fırsatları sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, gençlerin Zirve'deki varlığının önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sigorta sektörü, geleceğini gençlerle birlikte inşa edecek. Onların enerjisi, merakı ve yenilikçi bakış açıları bizler için büyük bir değer. Zirve'de gençlerimizin küresel deneyimlerden ilham alarak sektöre dair ufuklarını genişleteceklerine inanıyoruz. TSB olarak hedefimiz, gençleri sadece izleyici değil, geleceğin şekillendiricisi olarak bu yolculuğa dahil etmektir. İnanıyoruz ki, bugünün öğrencileri, yarının liderleri olacak. Zirve'ye katılacak gençler, sadece bilgilenmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğin sigorta ekosistemini inşa edecek yolculuğun ilk adımlarını atacaklar."