Genç nüfus potansiyeli sigorta sektörüne ilgiyi artırıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, Türkiye'nin genç nüfus potansiyeli ve doymamış pazar oranlarının yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek, bu durumun gençler açısından önemli bir iş potansiyelini beraberinde getirdiğini ve gençlerin sigorta sektörüne ilgisinin her geçen gün arttığını gördüklerini ifade etti.

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TSB desteğiyle organize edilen Sigortalı Anadolu Zirvesi'nin ikinci buluşması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Sigorta sektörü paydaşlarını Anadolu'daki üniversitelerle bir araya getirmeyi amaçlayan konferans serisinin ikincisi olma özelliğini taşıyan etkinliğe Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan öğretim üyeleri, sigorta sektöründeki gelişmelere akademik perspektiften mercek tutarken gün boyu süren etkinliğe üniversite öğrencileri de katıldı.

Açıklamada konferansın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigortacılığın gelişmesi ve tabana yayılması yolunda en önemli önceliklerini eğitime verdiklerini belirterek, geçen yıl başladıkları, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri ve geleneksel hale getirilmesinin amaçlandığı bu buluşmanın ülkenin dört bir yanında güzel buluşmalarla devam etmesini canı gönülden dilediklerini ifade etti.

Gülen, sigortacılık mesleğine olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak günümüzde sigortacılığın hızla gelişen, dinamik yapısıyla geleceğin parlak meslekleri arasında yer alırken Türk sigorta sektörünün de sigorta ve reasürans şirketleri, acenteler, brokerlik, eksperlik şirketleri ve diğer aktörleri ile birlikte finans sektörü içerisinde ciddi anlamda istihdam yaratan bir sektör olarak öne çıktığına işaret etti.

Türkiye'nin genç nüfus potansiyeli ve doymamış pazar oranlarının yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Gülen, yeni şirket kuruluşlarının sektörün geleceğine olan güvenin en önemli göstergesi durumunda olduğuna dikkati çekti.

Gülen, bu durumun gençler açısından önemli bir iş potansiyelini beraberinde getirdiğini, gençlerin sektöre ilgisinin her geçen gün arttığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Gençlerin sigortacılık mesleğinin de geleceği olduğunu değinen Gülen, "Bugünün genç nesli teknolojinin içine doğdu. Yapay zeka artık günümüzde tüm sektörler tarafından değerlendirilmekte ve mümkün olduğunca denenmekte ve uygulama alanı bulmakta. Bu uygulamalar sonucunda ekonomik anlamda pozitif etkilerin yaratıldığını görmek de mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"Dayanıklı ve sürdürülebilir bir sigorta sektörü son derece önemli hale geldi"

TSB Başkanı Gülen, belirsizlik ve hızlı değişimlerin arttığı dünyada, dayanıklı ve sürdürülebilir bir sigorta sektörünün son derece önemli hale geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sigorta koruma açığı, ekonomik olarak faydalı olan sigorta miktarı ile gerçekte satın alınan sigorta miktarı arasındaki farktır. Günümüzde koruma açıkları dört ana konuda öne çıkıyor. Bunlar doğal afetler, siber güvenlik, hayat ve sağlık sigortası ile emeklilik sistemleri gibi kilit alanlarda. Türkiye Sigorta Birliği olarak bu alanlarda nasıl çözümler üretebiliriz bu konuda yoğun şekilde çalışıyoruz."

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ise sektörün dinamik yapısına dikkati çekerek, 2024 yılı sonu itibarıyla sigortacılık sektörünün finansal sektör içerisindeki payının yüzde 6,4 olduğunu, 811 trilyon lira teminat büyüklüğü ile sektörün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 19 katı kadar teminat sağladığını belirtti.

Sigorta ekosistemi için finansal okuryazarlık ve sigorta okuryazarlık bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizen Kurtulan, sektörün istihdam ettiği çalışanların niteliğinin artması, tüketicilere bu ürünlerin daha iyi anlatılması ve tüketicilerin de bilinçli tercihlerde bulunabilmesi noktasında sigorta eğitiminin ön plana çıktığını vurguladı.

Kurtulan, "SEDDK olarak Türkiye Yüzyılında ulaşmaya çalıştığımız hedef, hem ulusal kalkınmamıza en iyi şekilde katkıda bulunan bir sigorta sektörünün varlığını sağlamak ve bu sektörün ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin oluşmasına katkıda bulunmak, hem de vatandaşlarımızın da sigorta okuryazarlığına sahip bireyler olarak bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın da konuşmasında, güvenin teminatı konumunda olan sigorta sektörünün temsilcilerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, üniversitelerindeki bilimsel çalışmalardan dolayı gururlu olduklarını ve sigortanın artık hayatın her alanında ve çok önemli olduğunu kaydetti.