Genç Kadınlar İçin Sürdürülebilir Kalkınma Projesi Tanıtıldı

İzmir'de, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneğinin (USKD) hazırladığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Kadın Yönetmenler Derneğinin katkılarıyla hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Genç Kadınlar Projesi" tanıtıldı.

USKD Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Alkan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projelerinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylandığını söyledi.

Projeyle genç kadınların istihdamı, İzmir'in kültürel değer ve zenginliklerin gelecek nesillere taşınmasının amaçladığını ifade eden Alkan, "Bu proje, İzmir'in eşsiz kültürel zenginliklerini korumak ve tanıtmak için önemli adım olmanın ötesinde, genç kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer edinmesini sağlayacak bir platform sunmaktadır. Projemiz 19-29 yaş arası ne eğitim ne öğretim ne de istihdamda olan (NEET) 10 kadın katılımcıyla gerçekleştirilecek olup 5 USKD üyesi genç kadın da onlarla projeyi yürütecek." dedi.

Alkan, projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağını, katılımcılara sosyal medya kullanımı, içerik üretimi, hikaye anlatımı, editörlük, fotoğrafçılık ve video hazırlama konularında eğitim verileceğini dile getirdi.

Kadınların projeyle yetkinlik kazanarak iş bulabileceğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Projedeki her bir kadın, kendi ilgi alanlarına göre seçtikleri bir kültürel değeri, tarihi mekanı, geleneksel el sanatını ya da İzmir'e özgü benzersiz yaşam biçimini anlatacak bir video hazırlayacak. Bu videolar, hem şehrimizi hem de kültürümüzü dünyaya tanıtacak önemli birer dijital belge olarak geleceğe ışık tutacak. Projemizin sonunda, dereceye giren projeler ödüllendirilecek ve kazananlar İzmir'in kültürel değerlerinin en güçlü anlatıcıları olarak seslerini duyuracak. Bu bağlamda projemiz hem kadınlarımızın toplumsal hayatta güçlenmesini hem de kültürel mirasımızın korunmasını amaçlayan çok önemli bir işbirliğini temsil etmektedir."