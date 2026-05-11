Genç girişimciler, Düzce'de "12. Girişimcilik Maratonu" etkinliğinde yatırımcılarla buluştu

Düzce'de düzenlenen "12. Girişimcilik Maratonu 2026" etkinliği, vizyoner girişimci gençleri yatırımcılarla buluşturdu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve Düzce Teknopark işbirliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, girişimcilik maratonlarının, fikirlerin hızla iş modeline dönüştüğü, yoğun mentörlük ve network imkanlarının sunulduğu dinamik platformlar olduğunu belirterek, "Bu iş fikirlerini tek tek değerlendirip önce 50'ye indirdik sonra finale kalan 15'ini belirledik." dedi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda gençlerin yenilikçi düşüncelerinin geleceğe yön verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Disiplinler arası çalışmanın gücüne inanıyoruz. Farklı alanlardan beyinlerin bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek, çığır açan projeler ortaya çıkıyor. Girişimcilik maratonu tam da bu sinerjiyi ortaya çıkarmak için çok önemli bir platform. Bu yılki etkinliğimize 301 iş fikri başvurusu, takımlara katılmak isteyen 186 bireysel başvuru olmak üzere toplam 487 başvuru yapıldı. Ülkemizin 50 farklı ili, 84 üniversiteden başvurular aldık. Bu yoğun ilgi etkinliğimizin ne kadar önemli bir platform haline geldiğini göstermiş oldu."

Etkinlik kapsamında, iş fikri başvurusu yapıp ön değerlendirmede başarılı olan 15 takım 3 günlük yoğun mentörlük desteği ile fikirlerini geliştirip sunum yaptı. Bu kapsamda 3 takım ödüle layık görülürken, tüm takımlar 6 aylık "Kapsül Kuluçka" programına dahil olmaya hak kazandı.

Kuluçkada fikirleri projeye ve ürüne dönüşecek ekipler, aralık ayında yatırımcı önüne çıkarılacak.