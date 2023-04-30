Gemlik Belediyesi Tohum Takas Şenliği'ne katıldı

Gemlik Belediyesi, Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinden binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

İlçe genelinde çiftçilerin kalkınmasına yönelik hamleleri hayata geçiren Gemlik Belediyesi, farklı illerdeki katıldığı etkinliklerde organik tarıma Ata tohumlarıyla destek veriyor. Bu kapsamda Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Adliye Köyü uygulama tarlası ve Kurtul'da bulunan seralarda geleneksel yöntemlerle elde edilen pazı, börülce, domates, sarı karpuz 32ve bakla gibi sebzelerin tohumları Çanakkale Belediyesi'nin Tohum Takas Şenliği'nde tanıtıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye'nin kalkınmasının ana unsurlarından birinin tarım olduğunu kaydederek, tarıma yapılan yatırımların bugün için değil yarınlar için çok önemli olduğuna değindi. Başkan Sertaslan, "Her yıl dağıttığımız yüzbinlerce sebze fidesi vatandaşlarımızın bahçelerinde ekildi ve Ata tohumlarımız bu şekilde yaygınlaştı. Bu yıl tekrardan yüzbinlerce fidemizi hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.