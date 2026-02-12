Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı ocakta iki katına çıktı

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı, bu yılın ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,6 artışla 166,9 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'te yüzde 17,4 artışla 2 milyar 243 milyon 952 bin dolara çıkarak tarihinin en yüksek yıllık ihracat seviyesine ulaşan gemi, yat ve hizmetleri sektörü, 2026'ya da hızlı bir başlangıç yaptı.

Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı bu yılın ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 artışla 166,9 milyon dolara çıktı. Böylece sektörün ihracatı ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

Geçen ay sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 0,9 olarak hesaplandı.

Gemi, yat ve hizmetleri dış satımının geçmiş yıllara ait ocak ayı verileri incelendiğinde, sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayında 82,4 milyon dolar, 2024 yılı ocak ayında 174,3 milyon dolar, 2023 yılı ocak ayında 20,5 milyon dolar, 2022 yılı ocak ayında 70,8 milyon dolar, 2021 yılı ocak ayında 42,7 milyon dolar ve 2020 yılı ocakta ise 108,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Geçen ay gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 66,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 43,1 milyon dolarla Norveç, 33,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10,3 milyon dolarla Panama ve 3,2 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Bu dönemde gemi, yat ve hizmetlerinin bu ülkeye dış satımı 66,4 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 33,3 milyon dolarla BAE, 10,3 milyon dolarla Panama ve 2,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Değer bazındaki artışta Panama ve Fas dikkati çekti. Geçen yılın ocak ayında sektörün Panama ve Fas'a ihracatı bulunmazken, bu yılın ocak ayında Panama'ya 10,3 milyon dolarlık, Fas'a da yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirlendi.

En fazla ihracat Yalova'dan

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 86,4 milyon dolarla Yalova'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde İstanbul'dan 71,6 milyon dolar, Muğla'dan 4,1 milyon dolar, İzmir'den 2,9 milyon dolar ve Eskişehir'den 548 bin dolarlık gemi, yat ve hizmetleri ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 ocak ayları itibarıyla gemi, yat ve hizmetleri sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: