Geleceğin Yıldızları Projesi ile Genç Yetenekler Sahne Alacak

Güncelleme:
Genç sanatçılar, arpist Merve Kocabeyler'in onur sanatçısı olduğu 'Geleceğin Yıldızlarıyız' projesinde sahne alacak. Proje, 6 Kasım 2025-24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek konser serisi ile genç yetenekleri uluslararası ödüllü sanatçılarla buluşturmayı hedefliyor.

Genç sanatçılar, dünyaca ünlü arpist Merve Kocabeyler'in onur sanatçısı olduğu "Geleceğin Yıldızlarıyız" projesi kapsamında sahneye çıkacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, yaşları 12 ile 22 arasında değişen yetenekli çocuk ve gençleri uluslararası ödüllü sanatçılarla aynı sahnede buluşturmak amacıyla geliştirilen sosyal sorumluluk projesi Geleceğin Yıldızlarıyız, özel konser serisiyle başlayacak.

Yıldız Yayıncılık Üst Yöneticisi (CEO) Murat Bayer'in organizatörlüğünü üstlendiği proje, Avusturya Kültür Ateşeliği desteği ve Biletinial işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Dünya çapında başarılarıyla tanınan arpist Merve Kocabeyler'in onur sanatçısı olarak yer aldığı proje, 6 Kasım 2025-24 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek bir dizi konseri kapsıyor. Avusturya Kültür Ofisi'nin desteğiyle Avusturya Konsolosluğunda gerçekleştirilecek solo performansların biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunuluyor.

"Sanatın Yeni Nesli: Sahneye Hazır Türkiye" mottosuyla düzenlenen projede, genç sanatçılar Ada Yalın Yücel, Almila Şerbetçi, Derin Çopur, Duru Bulam, Elif Naz Ertuğrul, Elifsu Yalın, Lal Karaalioğlu, Lidya İpek Keskin, Perla Alara Kurşun, Raperin Doğa Yılmaz ve Zeynep Duru Güleç sahneye çıkacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
500
