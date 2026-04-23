TUSAŞ ve Malezya Havacılık Sektörü İş Birliği Konferansı Tamamlandı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) ile National Aerospace Industry Corporation Malaysia (NAICO) ve Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT) iş birliğinde, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 'Geleceğin Havacılık Ekosisteminde Türkiye Malezya İş Birliği' konferansı tamamlandı.

Tusaş'tan yapılan açıklamaya göre; 250'nin üzerinde katılımcının yer aldığı etkinlikte NAICO ve MIGHT başta olmak üzere Malezya Savunma Bakanlığı, yatırım ve sanayi kuruluşları, savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademi çevreleri, üniversiteler ve Türk diasporasından paydaşlar bir araya geldi. Konferansta, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma ve havacılık iş birliğinin derinleştirilmesi ana gündem maddesi oldu. Tusaş'ın Malezya'daki mevcut faaliyetleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda iki ülke arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve ekosistem inşasına yönelik gelecek projeksiyonları ele alındı. Etkinlikteki değerlendirmelerde Türkiye ve Malezya'nın birbirini tamamlayan iki dost ve stratejik ortak ülke olduğu vurgulanırken, savunma ve havacılık alanındaki iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik güçlü mesajlar verildi.

'MALEZYA İLE İLİŞKİMİZ GÜVEN ORTAKLIĞIDIR'

Konferans kapsamında bir konuşma gerçekleştiren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma sanayi iş birliğiyle sınırlı olmadığını, bu bağın karşılıklı güvene dayalı, özel bir ortaklık niteliği taşıdığını vurguladı. Demiroğlu, Malezya'ya yönelik gerçekleştirilen yatırımların yalnızca ihracat için olmadığını, aynı zamanda ortak teknoloji geliştirmek ve bu teknolojileri hayata geçirmek olduğunu ifade etti. TUSAŞ'ın üretim kapasitesi, ürün portföyü ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Demiroğlu, bu birikimin Malezya ile ortak projeler üzerinden paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Konferans modeliyle oluşturulan uluslararası iş birliği platformlarının yıl içerisinde Almanya ve İngiltere'de de sürdürülmesi planlanıyor. Malezya'da başlatılan bu diyaloğun, bir sonraki DSA Fuarı döneminde yeniden gündeme taşınması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var

Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı

Doğum izni müjdesinin detayları! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı