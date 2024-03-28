Gediz'de Tarım Arazilerinin Kullanımı İçin Tohum Dağıtımı Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Gediz ilçesinde boş bekleyen veya nadasa bırakılan atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılmasını amaçlanırken, bu kapsamda 153 çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli farklı çeşitlerde tohum dağıtımı yapıldı.

Gediz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımda 111 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 kg nohut tohumu, 18 çiftçiye yüzde 50 hibeli 240 kg ayçiçeği tohumu ve 24 çiftçiye yüzde 75 hibeli 352 kg sorgum tohumu, toplamda 842 kg tohum dağıtımı gerçekleşti.

Tohumların dağıtılması ile ilgili konuşan Kaymakam Hakan Alkan, "Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli ayçiçeği, nohut ve sorgum tohumları çiftçilerimize dağıtıldı. Üretici ve çiftçilerimizin talepleri doğrultunda hibe destekli bu tohumlar tarım arazilerimizin etkinleştirilmesi ve atıl bırakılmaması için büyük bir fırsat. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin, ilçemizin bereketli topraklarında verimli bir sezon geçirmesi diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA