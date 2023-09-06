Gediz'de Tarhana Tesisinin Açılışı Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak' projesi kapsamında, Erdoğmuş köyünde kurulan tarhana tesisinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Tesis, kadın kooperatifi tarafından işletilecek ve 10 kadın istihdamı sağlanacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesi çerçevesinde, ilçeye bağlı Erdoğmuş köyünde kurulan tarhana tesisinin açılışı yapılan bir törenle gerçekleşti.

Erdoğmuş Köyünde yapılan törene, Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Veli Oğuz, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İşkur İl Müdürü Erdoğan Şahin, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Başkanı Vehbi Bahadır Yalçın, Kütahya Ticaret Borsa Başkanı Necati Gültekin, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Gediz'den 11 kurum ve 4 proje ortağının başvurusu ile Zafer Kalkınma Ajansı desteğinde atıl vaziyette olan kamuya ait bir binada faaliyete geçen tesis ilk kadın kooparatifi olma özelliğini taşırken, 10 kadın istihdamı gerçekleştirilecek. Kooperatifin kuruluşu çerçevesinde 100 kadına 60'ar saat eğitim verildi. Tesisin hedefi yıllık 90 ton tarhana üretmek.

Tesis ile ilgili konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Tesisin kadın kooperatifi tarafından işletilmesi sağlanarak hem kadın istihdamı hem de onların ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları hedeflenmiş yine katma değeri yüksek ürünler üretilerek kazanç sağlamalarının kapısı açılmıştır" dedi.

Akçadurak, "İlçemizde yeni kurulan Gediz Elif Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından proje sonrası süreçte işletilecek olan bu tesisi ilçemize kazandıran proje başvuru sahibi ile tüm proje ortak ve iştirakçilerine teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA