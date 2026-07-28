Haberler

Gediz'de KKYDP 16. Etap Kapsamında Büyükbaş Besi İşletmesi Üretime Başladı

Gediz'de KKYDP 16. Etap Kapsamında Büyükbaş Besi İşletmesi Üretime Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde KKYDP 16. Etap desteğiyle yapımı tamamlanan 40 baş kapasiteli büyükbaş besi işletmesi üretime geçti. Yatırımcı Ayşe Karaca, 12 milyon TL'lik projeye 6 milyon TL hibe sağlanacağını, işletmeyle hayvan refahı ve verimliliğin arttığını belirterek kadın ve genç girişimcilere tarımsal desteklerden yararlanma çağrısı yaptı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında yapımı tamamlanan büyükbaş besi işletmesi üretime başladı.

Gediz ilçesine bağlı Altınkent Köyü'nde yatırımcı Ayşe Karaca tarafından hayata geçirilen 40 baş kapasiteli büyükbaş besi işletmesinin hak ediş kontrolleri, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Yeni işletme sayesinde hayvan refahı ile bakım ve besleme şartlarının önemli ölçüde iyileştiğini ifade eden yatırımcı Ayşe Karaca, bunun hayvanların gelişimine de olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayşe Karaca, özellikle kadın ve genç girişimcilere tarımsal destek programlarından faydalanmaları çağrısında bulunarak, projeye verdikleri destek nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Toplam yatırım tutarı 12 milyon TL olan proje kapsamında yatırımcıya 6 milyon TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Bu destekle kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve modern hayvancılık yatırımlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı

Yeni dönem başlıyor! 39 ilçe kaymakamına okullar için talimat gitti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş'tan bir tek kulübün anahtarını istemediği kalmış
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

İran'a saldırdıktan sonra ABD'ye gitti: Zelenski'nin planı ne?

İran'a saldırıp ABD'ye gitti: En önemli önceliği bakın neymiş
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu
Eskişehir'de kavgada geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Gece yarısı kavgaya tutuştular, geriye sadece kapı kolu ve saat kaldı
Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor

Aslı Bekiroğlu'nun sağlık kabusu bitmiyor