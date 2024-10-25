Gedik Piliç, SIAL Paris Fuarı'nda 60. yılını kutladı

UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün lider markalarından Gedik Piliç, uluslararası fuarlarda yer almaya devam ediyor. Gedik Piliç son olarak Fransa'da 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris Fuarında yerini aldı.

Gedik Piliç, 19-23 Ekim günlerinde gerçekleşen SIAL Paris Fuarı'nda İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilen Türkiye Milli İştiraki ile yerini aldı. 1964'ten bugüne iki yılda bir düzenlenen, tüm dünya ülkelerinden gıda, içecek ve perakende sektöründeki firmalar için büyük önem taşıyan SIAL Paris Fuarı Parc des Expositions de Villepinte Fuar Alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin 1986 yılından bu yana milli katılım gösterdiği SIAL Paris 2024'te, 130 ülkeden 7.500 katılımcı firma ile 200 ülkeden yaklaşık 285 bin profesyonel ziyaretçi ağırlandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Gedik Piliç'in standını ziyaret ederek, katılım belgesi takdim etti. SIAL Paris 2024'te mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeler yapan Gedik Piliç, fuarda büyük ilgi gören standında ziyaretçilerine hem geleneksel hem de yenilikçi ürünleri hakkında bilgi verdi. İç ve dış pazarda sürekli büyüyerek sektörünün lider firmalarından biri olan Gedik Piliç, SIAL Paris Fuarında ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - UŞAK