Haberler

Gebze Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

Gebze Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası arasında imzalanan kardeş oda protokolü, üyelerin Kanada pazarına erişimini kolaylaştırmayı ve ikili iş görüşmelerini artırmayı hedefliyor. Protokolle birlikte yeni iş fırsatları ve ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor.

GEBZE Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası arasında gerçekleştirilen kardeş oda protokolü, Gebze Ticaret Odası'nda imzalandı. Protokol; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Terry Caddo arasında imzalandı.

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Nail Köse, Sayın Sezgin Tekeli ve Yücel Yılmazel ile Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak, AIC Global Holdings Nükleer Baş Sorumlusu Christopher Deir katıldı.

İmza töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çekti.

İmzalanan kardeş oda protokolü ile birlikte; üyelerin Kanada pazarına erişiminin kolaylaştırılması, ikili iş görüşmelerinin artırılması ve firmalarımızın uluslararası ticarette daha etkin rol alması hedefleniyor. Protokol kapsamında ayrıca; ortak projeler geliştirilmesi, karşılıklı heyet ziyaretleri ve B2B görüşmeler ile yeni iş fırsatlarının oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda planlanan ilk B2B görüşmeleri, yarın SAHA EXPO Fuarı'nda gerçekleştirilecektir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 20 üye firma, Kanada'dan fuara katılan 20 firma ile yaklaşık 4 saat sürecek yüz yüze iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Terry Caddo ise, Gebze'nin stratejik konumu, geniş üretim yelpazesi ve Avrupa'ya tedarik noktasındaki avantajlarıyla önemli bir cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler

Tüm şehir kenetlendi! Tam 100 otobüs ile o kentimize akın edecekler
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı

8 saniyelik şov çok pahalıya patladı