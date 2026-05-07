Gebze Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası Arasında Kardeş Oda Protokolü İmzalandı

GEBZE Ticaret Odası ile Burlington Ticaret Odası arasında gerçekleştirilen kardeş oda protokolü, Gebze Ticaret Odası'nda imzalandı. Protokol; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Terry Caddo arasında imzalandı.

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kayhan Özler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Nail Köse, Sayın Sezgin Tekeli ve Yücel Yılmazel ile Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak, AIC Global Holdings Nükleer Baş Sorumlusu Christopher Deir katıldı.

İmza töreni öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın 28 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, bölgenin güçlü üretim altyapısı ve ihracat potansiyeline dikkat çekti.

İmzalanan kardeş oda protokolü ile birlikte; üyelerin Kanada pazarına erişiminin kolaylaştırılması, ikili iş görüşmelerinin artırılması ve firmalarımızın uluslararası ticarette daha etkin rol alması hedefleniyor. Protokol kapsamında ayrıca; ortak projeler geliştirilmesi, karşılıklı heyet ziyaretleri ve B2B görüşmeler ile yeni iş fırsatlarının oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda planlanan ilk B2B görüşmeleri, yarın SAHA EXPO Fuarı'nda gerçekleştirilecektir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 20 üye firma, Kanada'dan fuara katılan 20 firma ile yaklaşık 4 saat sürecek yüz yüze iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Burlington Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Terry Caddo ise, Gebze'nin stratejik konumu, geniş üretim yelpazesi ve Avrupa'ya tedarik noktasındaki avantajlarıyla önemli bir cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı