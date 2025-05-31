Geben Vadisi Milli Parkı İlan Edildi, Milli Park Sayısı 50'ye Yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesiyle Türkiye'deki milli park sayısının 50, korunan alan sayısının da 679'a yükseldiğini bildirdi.

DKMP'den yapılan açıklamada, kurumun, Türkiye'nin doğal zenginliklerini korumak ve korunan alan sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yürütülen çalışmalarla Kahramanmaraş'taki Geben Vadisi'nin korunan alanlar arasına alındığının anımsatıldığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kararı'yla söz konusu alan Geben Vadisi Milli Parkı olarak ilan edildi. Bu kararla birlikte ülkemizdeki milli park sayısı 50'ye, korunan alan sayısı 679'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Geben Vadisi Milli Parkı'nın, Türkiye'de bulunan fitocoğrafik alanlardan İran-Turan ve Akdeniz bölgeleri geçiş alanı ile önemli ekolojik koridor olan Anadolu Çaprazı üzerinde yer aldığına dikkati çekilerek, vadinin 83'ü endemik olmak üzere 603 bitki türüne ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

"Çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, söz konusu alanın, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı çeşitliliği ve birbirinden etkileyici doğal değerleriyle eşsiz bir ekosistem özelliği taşıdığını belirterek, bu kaynağın, Kayranlı Dağı'nın, adeta yekpare bir kayadan oluşmuş izlenimiyle bölgeye özgün siluet kazandırdığını bildirdi.

Çokçetin, alanda yer alan Kırksu gözeleri ile turna, leylek ve angut gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan Karagöl Karstik Gölü'nün, eko turizm meraklıları için önemli bir ziyaret noktası oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki ayrı giriş ve çıkışı bulunan, 272 metre uzunluğundaki Söğütovası Travers Mağarası'nın yanı sıra Roma döneminden kalma Meryemçil Kalesi, Kızıl Kale ve Roma Hamamı gibi tarihi yapılar da bölgeye ayrı değer katıyor. Müdürlük olarak bu tür alanları sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle birlikte korurken, aynı zamanda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Geben Vadisi Milli Parkı'nda gerekli altyapı ve donanımı tesis ederek, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz."