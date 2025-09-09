GE Vernova Avrupa'da 600 İşçiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Amerika merkezli enerji şirketi GE Vernova, Avrupa'daki iş gücünü 600 kişi azaltma kararı aldı.

Fransa'daki işçi sendikaları CFE-CGC ve CGT'den yapılan açıklamada, söz konusu plan kapsamında GE Vernova'nın Avrupa'daki 600 çalışanı işten çıkarmayı planladığı, ayrıca Fransa'daki 120 pozisyonun kapatılmasının öngörüldüğü ve bunların da 42'sinin Belfort tesisinde bulunduğu bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise "GE Vernova faaliyetlerini sürekli gözden geçirerek büyümek ve müşteri beklentilerini karşılamayı sürdürebilmek için en iyi konumda olmayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada, GE Vernova, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 11 artırdı. Ancak şirket dönem sonunda 788 milyon dolar net zarar açıkladı. Siparişler ise yüzde 4 artışla 12,4 milyar dolara ulaştı.

Analistler ise işten çıkarmaların şirketin Avrupa'daki maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olduğuna işaret ediyor.