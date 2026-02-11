GCIP Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı Ödülleri sahiplerini buldu

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2025 Hızlandırıcı Programı kapsamında temiz teknoloji alanında öne çıkan girişimcilere toplamda 2,4 milyon lirayı aşan ödülleri takdim edildi.

Söz konusu programa dair ödül töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde hazırlanan özel kategorilerde, "Toplumsal Etkide Öncü", "Yenilikçi", "En İyi Gelişim Gösteren" ve "Genç Kadın Girişimci" destekleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda kadın girişimcilere toplamda 1 milyon 100 bin lira tutarında teşvik sağlandı.

UNIDO ve Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen program çerçevesinde bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. 2025 Hızlandırıcısı için Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Samsun, Konya ve Gaziantep'te düzenlenen ön hızlandırıcı eğitimlerinin ardından 96 başvuru alındı. Teknik değerlendirmeler sonucunda 39 takım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık zenginleştirme, ileri malzemeler, yeşil binalar, ulaşım ve su verimliliği alanlarındaki iş planlarıyla finale yükseldi.

TÜBİTAK tarafından verilen genel GCIP ödülleri kapsamında birinciye 600 bin lira, ikinciye 450 bin lira ve üçüncüye 300 bin lira ödül takdim edildi. Böylece temiz teknoloji alanında öne çıkan girişimcilere toplamda 2,4 milyon lirayı aşan ödül verilmiş oldu. 2022-2027 dönemini kapsayan stratejik yol haritası kapsamında, dereceye giren takımlar, teknoloji doğrulama ve yatırıma hazırlık bileşenleriyle Viyana'da düzenlenecek küresel platformlarda Türkiye'yi temsil edebilecek.

"Girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, etkinlikteki konuşmasında, 2013 yılında başlatılan programın, Türkiye'nin temiz teknoloji girişimciliğinin gelişimine yön veren önemli bir yapı haline geldiğini belirtti. Aydın, TÜBİTAK ve UNIDO işbirliği ile yürütülen programın, ikinci fazıyla, yalnızca hızlandırma değil ticarileşme, yatırım ve pazara erişim boyutlarını da kapsayan bütüncül bir modele kavuştuğunu söyledi.

Programın başarısının arkasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda birçok bakanlığın, üniversitenin ve özel sektör paydaşlarının oluşturduğu güçlü işbirliğinin bulunduğuna işaret eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bir araya gelmiş olmamız son derece anlamlıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik ekosistemine daha güçlü katılımını desteklemeyi ortak bir öncelik olarak görüyoruz. TÜBİTAK olarak sanayimizin yeşil dönüşümünü desteklerken girişimcilerimizi, finansman, mentorluk ve pazar erişimiyle bütüncül bir biçimde desteklemeye devam ediyoruz."

GCIP kapsamında geliştirilen yatırım mekanizmalarının temiz teknoloji girişimlerinin erken aşamadan itibaren ölçeklenmelerini mümkün kıldığını anlatan Aydın, hızlandırıcı programlardan çıkan takımların TÜBİTAK'ın farklı desteklerinden somut avantajlar elde ettiklerini kaydetti.

Uluslararası işbirliklerinin bu ekosistemin en kritik bileşenlerinden olduğunu dile getiren Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"UNIDO ile 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz bu stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesini ümit ediyoruz. Türkiye'de yeşil dönüşüm yolculuğunda Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi gibi büyük ölçekli programlarla AR-GE'den ticarileşmeye uzanan güçlü bir destek hattı oluşturmuş durumdayız. Bu çabaların girişimcilerimiz için yeni fırsatlar yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Türkiye, Avrupa'nın en dinamik startup ekosistemlerinden"

UNIDO Türkiye Temsilcisi ve UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz da Türkiye'nin son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının güçlü vizyonu sayesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli gelişmelere imza attığına dikkati çekti.

Yılmaz, AR-GE harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,5'in üzerine çıktığına işaret ederek, teknopark sayısının 100'ü, AR-GE merkezi sayısının da 1500'ü aştığını ifade etti.

Yüksek teknoloji ihracatı istikrarlı biçimde artarken TÜBİTAK destekleriyle de her yıl binlerce yenilikçi projenin uygulamaya konulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosistemimizde son dönemde teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar milyar dolarlar seviyesine ulaşmıştır. Bunun yanında Türkiye, Avrupa'nın en dinamik startup ekosistemlerinden biri haline gelmiştir. Bu tablo, temiz teknoloji ve yeşil dönüşüm odaklı programlar için son derece önemli bir zemini oluşturmaktadır."

GCIP'nin en önemli özelliklerinden birinin Türkiye'de zaten güçlü olan yerel destek mekanizmalarına tamamlayıcı ve uluslararası düzeyde bir katma değer sağlaması olduğunu belirten Yılmaz, "Program, girişimcilik ekosistemindeki farklı aktörleri bir araya getirerek kayda değer bir sinerji yaratmakta, yenilikçi temiz teknoloji girişimlerinin finansmana, mentorluk ağlarına ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmaktadır. Türkiye'nin bölgesel liderlik rolü de programımıza yeni ufuklar açmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende Bakanlar Kacır ve Göktaş ödülleri takdim etti.