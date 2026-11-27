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Rus enerji şirketi Gazprom'un Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, Avrupa'nın Rus LNG'si ithalatını 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen durdurma planı doğrultusunda bölgede doğal gaz fiyatlarının artmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Polous, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Rusya Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 1 Ocak 2027 itibarıyla Rus LNG'si ithalatını tamamen durdurmayı planladığını belirtti.

Rusya'nın Avrupa'nın en büyük ikinci LNG tedarikçisi konumunda bulunduğuna işaret eden Polous, "Bu nedenle söz konusu kararın yürürlüğe girmesinin hemen ardından doğal gaz fiyatları büyük olasılıkla artmaya devam edecek." dedi.

Avrupalı düzenleyici kurumların ve siyasetçilerin aldığı kararları eleştiren Polous, yüksek doğal gaz fiyatlarından yalnızca Avrupa'nın değil, Asya-Pasifik bölgesinin de olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi tedarikçilere kaptıran Gazprom, 2025'te Avrupa'ya yaklaşık 18 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA