Gazprom'dan Avrupa'nın Doğal Gaz Depoları İçin Uyarı

Gazprom'dan Avrupa'nın Doğal Gaz Depoları İçin Uyarı
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Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinin dolum sürecinin, yetersiz dolum miktarları ve hızla azalan rezervler nedeniyle baskı altında olduğunu bildirdi. Avrupa'nın hedefe ulaşabilmesi için önümüzdeki süreçte büyük miktarda gaz depolaması gerektiği vurgulandı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerini doldurma sürecinin, hızla azalan rezervler ve yetersiz dolum miktarları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Avrupa'daki ülkelerin yer altı depolama tesislerindeki doğal gazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, depolarda 31 Mayıs itibarıyla 48,6 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi. Söz konusu hacmin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok daha az olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mayısta depolara verilen 8,9 milyar metreküplük gaz miktarının da 2015-2024 yılları mayıs ortalamasının altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'nın, 1 Kasım itibarıyla yüzde 90 doluluk oranı hedefine ulaşabilmesi için gelecek beş ayda 41,9 milyar metreküp gaz depolamak zorunda olduğu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Depolara verilen gazın miktarında hızla artış yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinin doğal gazla doldurulması süreci giderek daha fazla baskı altına girmiştir." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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