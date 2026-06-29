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Gazprom: Avrupa'nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor

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Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ve açığın büyüdüğünü bildirdi. Sıcak hava, yaptırımlar ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle gaz fiyatları artarken ithalat da aksıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasındaki açığın önceki yıllara kıyasla büyüdüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan sıcak havanın depolara doğal gaz doldurulmasını yavaşlattığı belirtildi.

Avrupa'daki depolarda bulunan doğal gaz miktarının 27 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 9,7 milyar metreküp veya yüzde 16,7 daha düşük seviyede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği vurgulanarak, "Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarının doldurulmasında açık önceki yıllara kıyasla büyüyor." ifadesine yer verildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının arttığı Avrupa'da, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı da yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz Keskin:

Avrupa'nın depoları boş kalıyor. Bizim ülkemiz de benzer sorunlar yaşıyor. Fakat Avrupa daha organize hareket ediyor bu konuda. Yine de herkese zor bir dönem geliyor gibi görünüyor.

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