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Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında bulunan gaz miktarının 70 milyar metreküpün altına gerilediğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gas Infrastructure Europe'un 21 Kasım verilerine göre, depolardaki doğal gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11,1 milyar metreküp daha düşük olduğu belirtildi.

Avrupa'daki stokların 70 milyar metreküpün altına indiğine işaret edilen açıklamada, geçen yıla göre oluşan farkın Fransa'nın bütün yer altı doğal gaz depolarının kapasitesine yakın olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz çekim sezonuna düşük stok seviyeleriyle başladığı ve depolardan yoğun şekilde gaz çekmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, Hollanda'daki depoların doluluk oranının da yüzde 60'ın altına gerilediği bildirildi.

Gazprom, doğal gaz depolarındaki düşük doluluk oranlarının, kış aylarında tüketimin arttığı dönemlerde Avrupa'nın dışarıdan gaz tedarikine bağımlılığını artırdığı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA