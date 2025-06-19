Gazprom: Avrupa'da Doğal Gaz Tüketimi 30 Yılın En Düşük Seviyesinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazprom'un Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'nın doğal gaz tüketiminin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve Asya'da talebin artacağını belirtti.

ST. Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'daki doğal gaz tüketiminin 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi.

Aksyutin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen "Doğal gaz endüstrisi: Doğu'ya yönelim" başlıklı panelde konuştu.

Asya'da doğal gaz talebindeki büyümenin, 5 yıl içinde yılda 100 milyar metreküpe ulaşacağına işaret eden Aksyutin, doğal gazın küresel enerji tüketimindeki payının 2050 itibarıyla yüzde 26 seviyesinde olacağı öngörüsünü paylaştı.

Aksyutin, Asya-Pasifik bölgesi dahil dünyanın diğer gelişen bölgelerinde doğal gaz talebinin artmaya devam ettiğini ifade ederek, "İngiltere ve Avrupa Birliği'nin doğal gaz tüketimi son üç yılda 100 milyar metreküp azaldı. Bu, bölgenin doğal gaz tüketiminin son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ediyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.