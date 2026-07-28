Haberler

Gazprom: Avrupa'da Gaz Fiyatı Üç Kat Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus enerji şirketi Gazprom'un Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarındaki hakimiyetinin fiyatlara yansıdığını belirterek, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat...

Rus enerji şirketi Gazprom'un Departman Başkan Yardımcısı Kiril Polous, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarındaki hakimiyetinin fiyatlara yansıdığını belirterek, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat daha yüksek seviyeye çıktı." dedi.

Polous, Endonezya'da düzenlenen "IndoPacific LNG Summit 2026" kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, Avrupa'da LNG'nin boru hattıyla taşınan doğal gazdan daha güvenilir olduğu yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Avrupa'da geçmişte Rus gazına bağımlılığın eleştirildiğini hatırlatan Polous, bugün Avrupa'nın LNG ithalatının yüzde 60'ının ABD'den yapıldığını, Almanya'nın LNG ithalatında ise ABD'nin payının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi.

ABD'nin Avrupa LNG pazarındaki hakimiyetine dikkati çeken Polous, "Doğal gaz fiyatları, Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında üç kat daha yüksek seviyeye çıktı." ifadesini kullandı.

Katar'ın uzun yıllardır küresel LNG piyasasının önde gelen tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Polous, LNG sevkiyatlarının üretim tesislerindeki olası kesintiler ile Hürmüz, Malakka, Bab el-Mendeb ve Panama gibi stratejik boğaz ve kanallardaki geçiş risklerinden etkilenebileceğini belirtti.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi tedarikçilere kaptıran Gazprom, 2025'te Avrupa'ya yaklaşık 18 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum

3 farklı yenilgi sonrası günün tek güzel haberini verdi

El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Ibrahimovic, iki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca neden evlenmediğini itiraf etti

İki oğlunun annesiyle 25 yıl boyunca evlenmeme sebebi pes dedirtti
İstanbul gezisi kabusa döndü! Rus turistten 'Welcome to Türkiye' göndermesi

Bugün de utandık! İstanbul'a gelen Rus turistten manidar paylaşım
Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı

Güzellikleriyle büyülüyorlar: Tam 30 bini doğaya salındı
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, o şartından vazgeçti: Bakın nedeni neymiş