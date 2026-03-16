Gazprom 2025'te 11,2 milyar ruble net kar elde etti

Güncelleme:
Rus enerji şirketi Gazprom, 2025'te 11,2 milyar ruble net kar elde etti. Ancak geçen yıl gelirleri yüzde 7 düşerek 5,8 trilyon rubleye geriledi. Şirket, özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatındaki düşüş nedeniyle zorluklar yaşıyor, kaybını Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmeye çalışıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, 2025'te 11,2 milyar ruble (yaklaşık 138 milyon dolar) net kar elde ettiği bildirildi.

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 7 azalarak 5,8 trilyon rubleye geriledi.

Rus şirket, gelirlerdeki bu düşüşe karşın yılı 11,2 milyar ruble net karla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü de 629 milyar ruble, 2024'ü de 1 trilyon ruble zararla kapatmıştı.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
