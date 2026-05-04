Gazipaşa'da çiçek balı hasadı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonunun ilk çiçek balı hasadı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arıcılık sezonunun ilk çiçek balı hasadı gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bulunan kovanlarda yapılan hasatla birlikte üreticiler, yeni sezonun ilk ürününü almaya başladı. İlçede üretilen balın fiyatı da netleşirken, süzme balın kilogramı bin 250 TL, petek balın kilogramı ise bin 500 TL'den satışa sunuluyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü, özellikle ilkbaharda açan yabani çiçekler ile narenciye bahçeleri sayesinde arıcılığa önemli katkı sunuyor. Bu doğal çeşitlilik, elde edilen çiçek balına kendine özgü aroma, kıvam ve koku kazandırıyor. Üreticiler, bu yıl hava şartlarının genel olarak uygun seyretmesinin verime olumlu yansıdığını ifade etti.

Hasatta yoğun mesai

Kovanlardan alınan petekler titizlikle süzülerek bal haline getiriliyor. Üretim sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilirken, doğal üretim yöntemlerinden taviz verilmediği vurgulanıyor. Üreticiler, çiçek balını katkısız şekilde tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Arıcılık ekonomiye katkı sağlıyor

Gazipaşa'da arıcılık faaliyetleri yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmıyor. Polen, propolis ve arı sütü gibi katma değerli ürünler de üreticilere ek gelir sağlıyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen arıcılık, bölge ekonomisine katkı sunan önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
