Gaziantep'ten yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: - "Tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep olarak yılın ilk üç ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olmamız, şehrimizin üretim gücünü ve iş dünyamızın direncini açıkça ortaya koymaktadır"

Türkiye ekonomisinin öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'ten yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 411 milyon 900 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten ocak-mart döneminde 2 milyar 411 milyon 900 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Halı, hububat, tekstil ve kuru meyve başta olmak üzere birçok kalemde ihracat gerçekleştiren kentin dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Yılın ilk üç ayında kentten en fazla ihracat 741 milyon 898 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yapıldı. Bu sektörü halı, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile tekstil ve hammaddeleri izledi.

"Jeopolitik gelişmeler ihracatı etkiliyor"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, 2026 yılının ilk çeyreğinin küresel ekonomideki dalgalanmalar ve bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tamamlandığını söyledi.

Bölgedeki gelişmelerin ihracatı etkilediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep olarak yılın ilk üç ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olmamız, şehrimizin üretim gücünü ve iş dünyamızın direncini açıkça ortaya koymaktadır. Mevcut şartlar altında bu performansı son derece kıymetli buluyorum. Ancak unutulmamalıdır ki şehrimizin, ülkemizin ve hatta küresel ekonominin geleceği, yaşanacak jeopolitik gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır."

Küresel talep, enerji fiyatları ve finansman koşullarının ticari faaliyetler açısından belirleyici olacağını vurgulayan Yıldırım, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte üretim, ihracat ve yatırım iştahının yeniden güç kazanmasını beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, küresel ölçekte yaşanan çatışmaların piyasalara etkisine dikkati çekerek, "Yaşanan savaş ve çatışma ortamı, özellikle enerji, navlun ve lojistik maliyetleri üzerinden üretim süreçlerini doğrudan etkiledi. Sanayicimiz ve ihracatçımız artan maliyet baskısına rağmen üretime devam etti. Ancak sürecin uzaması halinde ortaya çıkabilecek riskler de açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
