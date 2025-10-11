Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı 2025 Başlıyor

Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı (GTMF 2025), 15-17 Ekim tarihleri arasında kapılarını açıyor. Ekonomik durgunluğun ardından sektörün yeniden ivme kazanacağı organizasyona, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılacak. 15 ülkeden 228 firmanın yer alacağı fuar, bölge ekonomisine yeni bir canlılık kazandırmayı hedefliyor

Tekstil sektörünün son dönemde yaşadığı ekonomik daralmaya karşın, Türkiye'nin tekstil üretim üssü konumundaki Gaziantep yeniden hareketleniyor. Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı (GTMF 2025), 15-17 Ekim tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılacak.

Makine ve teknoloji odaklı buluşma

Gaziantep'te uzun bir aradan sonra düzenlenecek fuarda, 15 ülkeden 228 katılımcı yer alacak. Almanya, İsviçre, İtalya, Belçika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden önde gelen makine üreticilerinin yanı sıra yerli üreticiler de stant açacak. Bu yılki organizasyon, yalnızca bir makine sergisi değil, aynı zamanda teknoloji lansmanlarının, inovatif çözümlerin ve Ar-Ge odaklı yeniliklerin tanıtıldığı bir platform olarak konumlanıyor. Fuar kapsamında boya, örgü, iplik, nonwoven, dokuma ve halı üretimine yönelik güncel üretim teknolojileri ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar, yeni makineleri yerinde inceleyerek verimlilik, kalite ve enerji tasarrufu konularında doğrudan kazanım sağlayabilecek.

Ortadoğu'dan Avrupa'ya uluslararası ziyaretçi akını

GTMF 2025'e yalnızca Türkiye'den değil, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden de yoğun ziyaret bekleniyor. Özellikle Mısır, İran ve Özbekistan gibi tekstil üretim merkezlerinden satın almacı ve yatırımcıların fuarı ziyareti öngörülüyor. Bu kapsamda fuar, bölgesel ekonomide stratejik bir köprü işlevi görerek Gaziantep'in uluslararası sanayi kimliğini güçlendirecek. Şehirde hizmet, lojistik, konaklama ve ticaret alanlarında da fuar sayesinde ekonomik hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı 2025, yeni iş birliklerinin doğacağı, tedarik zincirinde yenilikçi çözümlerin tartışılacağı ve şehrin sanayi vizyonunun uluslararası arenada daha da güçleneceği bir buluşma olarak dikkat çekiyor. - GAZİANTEP