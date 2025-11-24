+ Gaziantep'te Zeytin Üretimi Don Nedeniyle Düşüşte, Fiyatlar Sabit - Haberler
Haberler

Gaziantep'te Zeytin Üretimi Don Nedeniyle Düşüşte, Fiyatlar Sabit

Güncelleme:
Gaziantep'te zeytin üreticisi Halil Akın, bu yıl don olayları nedeniyle zeytin rekoltesinde ciddi bir azalma yaşandığını ve fiyatların geçen yıla göre değişmediğini belirtti. Zeytin ile birlikte ceviz, badem ve fıstık da olumsuz etkilendi.

Gaziantep'te zeytin üreticisi, don nedeniyle üründe ciddi oranda düşüş yaşandığını fiyatların ise geçen yıla göre değişmediğini belirtti.

Gaziantep'te 30 yıldır zeytincilik yapan Halil Akın bu yıl yeşil zeytin üretiminin don olayı nedeniyle ciddi oranda düştüğünü söyledi Akın, bölgede hem verimin azaldığını hem de hasadın erken bittiğini söyledi. Rekoltenin düşük olması ve yaşanan kuraklığa rağmen zeytinin bu yıl yağ oranının yüksek olduğunu ifade eden Akın, fiyatların ise geçen yıla göre değişmediğini dile getirdi. Akın, soğuk ve donun sadece zeytini değil ceviz, badem ve fıstığı da olumsuz etkilediğini belirterek, "Bazı bölgelerde hiç zeytin olmadı, olan yerlerde de çok az çıktı. Bu nedenle zeytinler erken karardı ve hasat kısa sürede bitti" dedi.

"Değişen bir şey yok, fiyatlar aynı seviyede gidiyor"

Halil Akın, "Zeytini bu sene soğuk da vurdu. Bazı bölgelerde hiç zeytin olmadı, olan yerlerde de az çıktı. Bu yüzden zeytinler çabuk karardı, hasat da bir anda bitti. Fazla bir gelişme yok, çok da iyi bir sezon geçmiyor açıkçası. Evet, az. Hatta oldukça az. Asıl sorun yağmur değil. Tam çiçek döneminde yaşanan soğuk ve don olayı her şeyi etkiledi. Ne ceviz oldu, ne badem, ne fıstık, ne de zeytin. Antep ve tüm Güneydoğu bölgesi bu durumdan etkilendi. Şu anda 95 ile 110 lira arasında değişiyor. Ortalama 100 lira civarında diyebiliriz. Tabii alıyor. Zaten Antep bölgesi zeytine çok hakim. Birinci sınıf zeytinimiz var, başka yerde bu kalite pek yok. Evet, yağlı. Az olmasına rağmen yağ oranı iyi. Geçen sene de hemen hemen aynıydı. Değişen bir şey yok, fiyatlar aynı seviyede gidiyor. Kimsenin de çok bir itirazı yok, fiyatlar makul kabul ediliyor" diye konuştu.

"Zeytinden biz Gaziantepliler vazgeçmeyiz"

Her yıl zeytin aldığını söyleyen vatandaş Halil Yılmaz, "Ben zeytin çok severim. Bu yıl 10 kilo aldım. Yetmez, en az 10 kilo daha almam lazım. Börek yaparım, sabah kahvaltısında yerim. Zeytinden biz Gaziantepliler vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
