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İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı

İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı
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Gaziantep İslahiye'de 47 bin dekar alanda yetişen Antep karası, hatun parmağı, Mevlana, kardinal ve sultani üzümlerin hasadına başlandı. Yetkililer sezonun bereketli olmasını dilerken, belediye telli sisteme geçen çiftçilere ücretsiz destek sağlayacağını ve üzüm sıkma tesisinin hizmete gireceğini açıkladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 47 bin dekar alanda yetiştirilen "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" cinsi üzümler hasat ediliyor.

Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde hasat programı düzenlendi.

Kaymakam Emre Oğuztürk, burada yaptığı konuşmada, İslahiye Ovası'nda büyük emekle yetiştirilen üzümlerin hasadına başlandığını söyledi.

Oğuztürk, "Ülkemiz tarım üretimi konusunda oldukça ileri safhada. İlçemizde üzüm üretimi önemli bir yer tutuyor. Sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Kemal Vural da bölgede sofralık üzüm üretiminde telli sisteme geçildiğini, bu sistemle üretim yapan çiftçilere belediye olarak ücretsiz destek sağlayacaklarını ifade etti.

Vural, Altınüzüm bölgesinde kurulan üzüm sıkma tesisinin bu sezon hizmete alınacağını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ökkeş Demir de ilçede 47 bin dekar alanda sofralık üzüm yetiştirildiğini, ortalama rekoltenin dekar başına 1200 kilogram olduğunu dile getirdi.

Programa, İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Reşit Uluşan ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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